Carmen Álvarez Rivero: “Vaca Muerta le saca peso al campo y hará crecer a Argentina”

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Bajo el lema “La energía en clave federal”, se desarrolla desde esta mañana el encuentro de la AmCham Argentina.

💬 En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, Carmen Álvarez Rivero, senadora por Córdoba, celebró el desarrollo de Vaca Muerta y de las provincias cordilleranas que le “quitarían peso” a la zona centro “que banca una Argentina que no termina de desarrollarse”.

📍 La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp