Carrefour: extienden la conciliación y trabajadores reclaman reincorporación en Río Gallegos

Los trabajadores de Carrefour Market de Río Gallegos continúan a la espera de una definición sobre su situación laboral luego del cierre de la sucursal ocurrido el 22 de julio, que dejó a 19 familias sin trabajo.

Tras la audiencia de conciliación obligatoria realizada en la Subsecretaría de Trabajo, Gustavo Nauto, referente de los trabajadores, confirmó que no hubo un acuerdo y que la conciliación fue extendida por otros 15 días. “No hay una resolución de fondo de la situación”, señaló.

Los trabajadores plantean como principal objetivo la reincorporación o su reubicación en otro local de la empresa. “Queremos que la empresa traiga alguna propuesta. Hasta ahora no trajeron ninguna y solamente se extendieron los plazos”, sostuvo Nauto.

La próxima reunión fue fijada para el 24 de agosto. El trabajador también destacó el rol del sindicato y afirmó: “Sabemos que lo que se va a lograr, lo vamos a hacer con el sindicato”.

Durante la entrevista, Nauto también analizó la situación laboral y económica que atraviesan otros trabajadores de la región. Sobre sus compañeros de Carrefour, explicó que algunos comenzaron a realizar pedidos, vender comida o participar de ferias para generar ingresos mientras continúa el reclamo por sus puestos de trabajo.

En paralelo, también se abordó la situación de los trabajadores de las farmacias del grupo Llanesa, quienes reclaman el pago de salarios adeudados y expresaron preocupación ante posibles cierres de sucursales en Río Gallegos. Según lo informado durante la entrevista, los trabajadores anunciaron un paro provincial de 24 horas ante “la grave e insostenible situación socioeconómica, el incumplimiento de las condiciones salariales y la falta de respuestas concretas por parte del sector patronal”.

Según lo señalado en la entrevista, entre los trabajadores de Carrefour y los del grupo Llanesa serían alrededor de 150 familias de la región las que podrían verse afectadas por estas situaciones laborales.