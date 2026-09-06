¡Carrera de locos en Monza! Colapinto remonta tras un despiste

Franco Colapinto tuvo una carrera llena de emociones en el Gran Premio de Italia. Tras una gran largada, el piloto argentino superó a Max Verstappen y llegó a ubicarse tercero.

Sin embargo, poco después sufrió un despiste que lo hizo perder varias posiciones y quedar relegado al 15° lugar tras la interrupción provocada por el fuerte choque de Charles Leclerc.

Colapinto logró recuperarse rápidamente y volvió a avanzar en el clasificador. Primero superó a Nico Hülkenberg para meterse 12° y luego continuó remontando hasta ubicarse décimo.

Mientras tanto, los Mercedes mantienen una intensa pelea por la punta del Gran Premio de Italia.