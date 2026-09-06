Franco Colapinto tuvo una carrera llena de emociones en el Gran Premio de Italia. Tras una gran largada, el piloto argentino superó a Max Verstappen y llegó a ubicarse tercero.
Sin embargo, poco después sufrió un despiste que lo hizo perder varias posiciones y quedar relegado al 15° lugar tras la interrupción provocada por el fuerte choque de Charles Leclerc.
Colapinto logró recuperarse rápidamente y volvió a avanzar en el clasificador. Primero superó a Nico Hülkenberg para meterse 12° y luego continuó remontando hasta ubicarse décimo.
Mientras tanto, los Mercedes mantienen una intensa pelea por la punta del Gran Premio de Italia.

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