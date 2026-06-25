Casa del horror en Pico Truncado: nena de 7 escapó de encierro y fue a pedir ayuda para su hermanito

En un hecho que conmociona a Pico Truncado, una vivienda del barrio 400 Viviendas se convirtió en el centro de una grave investigación por presunta violencia infantil. Todo comenzó cuando una niña de 7 años logró escapar en plena madrugada, arrojándose desde el primer piso para pedir ayuda y salvar también a su hermano de 5 años, quien permanecía dentro del domicilio.

La intervención del Estado fue inmediata a través del área de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que activó los protocolos correspondientes y dio inicio a una investigación judicial. Las pericias médicas, psicológicas y la Cámara Gesell fueron claves en la causa, que derivó en la detención de la madre y su pareja. El expediente continúa en curso en la provincia de Santa Cruz, y no se descarta el agravamiento de las imputaciones conforme avancen las pruebas.