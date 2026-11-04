“Casa del horror” en Río Gallegos: las víctimas fueron escuchadas y pidieron penas más duras

En una audiencia histórica ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, los hermanos sobrevivientes del caso conocido como la “Casa del Horror” pudieron expresar su testimonio en el marco de la Ley de Víctimas. La causa revisa las condenas impuestas en 2024 a Roxana V., madrastra de los niños, sentenciada a 12 años de prisión, y David F., padre biológico, condenado a 7 años, por los brutales maltratos sufridos por los tres hermanos en una vivienda de Río Gallegos.

Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó elevar las penas a 20 años de prisión efectiva para cada uno de los condenados, mientras que las defensas reclamaron mantener las condenas o la absolución. El Tribunal Superior fijó el 4 de diciembre como fecha para conocer la sentencia, en una causa que vuelve a poner en el centro los derechos de las víctimas y la gravedad de la violencia ejercida contra niños y niñas.