Caso Franco Cuevas: la bronca de la familia tras la liberación de Roberto Neil

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La resolución judicial que otorgó la libertad a Roberto Neil, condenado en primera instancia a 11 años de prisión por el crimen de Franco Cuevas en una concesionaria de la capital santacruceña, generó indignación en la comunidad de Río Gallegos.

En diálogo con La Opinión Austra, Carla Cuevas —hermana de la víctima— expresó su dolor y bronca por la medida tomada por Casación, apuntó contra las irregularidades en la causa y convocó a una movilización en reclamo de justicia.