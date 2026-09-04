Caso Nelson Romero: pidieron perpetua para Cabrera Gallardo y hay expectativa por el veredicto

Durante la cobertura periodística del desarrollo del juicio por el homicidio del empresario Nelson Romero, se conocieron las novedades de la jornada de alegatos sobre la situación procesal del único imputado, José Daniel Cabrera Gallardo.

Por un lado, la fiscalía y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua bajo la carátula de homicidio criminis causa, al sostener que “él sabía lo que iba a hacer” y que “planificó un robo para ocultar después el robo terminó matando al empresario Nelson Romero”. Asimismo, los acusadores descartaron de manera categórica “que haya actuado en defensa propia”.

En contraposición, la postura de la defensa de Cabrera Gallardo busca atenuar la posible condena intentando probar que la muerte aconteció durante una pelea, argumentando que “todavía no hay pruebas suficientes para poder terminar de acusarlo” y alegando que “la muerte se dio en el marco de una discusión”.

El hecho bajo investigación ocurrió la noche del 19 de agosto, momento en que “se ven esas luces que salen del vehículo o cerca del vehículo a pocos pasos de su chacra y que serían de obviamente esta persona que manipulaba el arma”. Tras la finalización de los alegatos, la expectativa se traslada a la resolución judicial, ya que el tribunal dará a conocer su veredicto el próximo 9 de septiembre.