Caso Óscar Lancucheo: la Cámara Oral condenó a Fernando Muñoz a 17 años

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La Cámara Oral de Río Gallegos condenó a Fernando “Motomoto” Muñoz a 17 años de prisión por el homicidio de Óscar Javier Lancucheo (35), trabajador del Hospital Regional y amigo de su infancia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre de 2024 en una vivienda de la calle Jofré de Loaiza, donde la víctima recibió múltiples heridas cortantes mientras se encontraba en estado de indefensión. Tras el fallo del tribunal integrado por Enrique Arenillas, Eduardo López y Florencia Moreira.

Tras conocerse el fallo, Georgina Santana, madre de la víctima, habló en exclusiva con La Opinión Austral y expresó su dolor por la pérdida de su hijo, su mirada sobre la condena y su preocupación por la situación de la salud mental y las adicciones.

“Se podría haber evitado, y lamentablemente los que sufrimos somos los familiares”, sostuvo.