Castagneto: “Milei le dio la espalda al congreso desde el primer día”

El diputado nacional Carlos Castagneto cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el funcionamiento institucional y sostuvo que no se les da importancia a los pedidos de informes ni a los mecanismos de control impulsados desde el Congreso. En diálogo con La Mañana de LU12, afirmó: “Hoy no le dan importancia al Congreso. Ya el primer día Milei le dio la espalda al Congreso”.

Además, criticó la Ley Bases, el DNU 70 y las políticas oficiales por sus consecuencias sobre los derechos laborales y sociales. También planteó la necesidad de una reforma judicial y cuestionó el RIGI por las condiciones para la participación de empresas extranjeras. “Nadie está en contra de la inversión, nadie está en contra de la minería, pero primero hay que mirar para adentro y darle posibilidad a las empresas nacionales”, sostuvo.