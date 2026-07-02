CASTRO LE PIDIÓ PERDÓN A LA FAMILIA DE “HUESITO” CARABAJAL

En la Cámara Criminal de Caleta Olivia se desarrolló la última jornada del juicio por la muerte de Jonathan “Huesito” Carbajal, a cuatro años del hecho.

El acusado Manuel Castro, sobrino del exboxeador “Roña” Castro, pidió perdón a la familia de Jonathan “Huesito” Carbajal, presente en la sala. “Yo no lo esperaba de esa manera. Y menos que pase. Solo pedirles perdón, eso es todo”, indicó.

La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles a las 12 del mediodía.