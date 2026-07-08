Causa ARA San Juan: Casación revisará la condena a Claudio Villamide

El veredicto por el hundimiento del ARA San Juan se trasladará a la Cámara de Casación. Tras conocerse la condena a Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos, su defensa cuestionó con dureza la lógica del fallo calificándolo de “insólito e injusto”. Según argumentan los letrados, las pruebas producidas durante el debate demostraban la inocencia de todos los acusados, por lo que el proceso legal continuará bajo revisión en una nueva instancia judicial.