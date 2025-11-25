Causa Cuadernos: Fabián Gutiérrez aseguró que lo extorsionaron para declarar contra CFK

Minutos antes del inicio de la cuarta audiencia del juicio de la causa Cuadernos, Cristina Kirchner, volvió a dirigir críticas contra la Justicia y señaló al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido exjuez Claudio Bonadio como responsables de presuntas amenazas a Fabián Gutiérrez, quien fuera su secretario privado.

Compartió en sus redes un fragmento de una transmisión de C5N de 2020 donde reproducen un audio en el que Gutiérrez sostenía que le armaban causas y lo amenazaban.

“A Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra mía”, dijo la expresidenta en X.