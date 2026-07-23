Cerro el Carrefour Market del centro de Río Gallegos

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El supermercado ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 742 cerró sus puertas este miércoles, dejando a unos 30 empleados sin trabajo. Entre las principales causas de la decisión aparecen la caída sostenida de las ventas y el elevado costo del alquiler del inmueble.

Algunos trabajadores mantienen la esperanza de ser reubicados en la sucursal de la Autovía 17 de Octubre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

El caso de Río Gallegos, en Santa Cruz, se suma al cierre de sucursales que hubo en la provincia de Mendoza hace un mes, y a los de la provincia de Buenos Aires.