“Chacho” Coudet asumió la dirigencia de River Plate: “Hay que ganar campeonatos”

Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo DT de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. En conferencia junto al presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, el entrenador de 51 años dejó en claro su objetivo: “Quiero un equipo protagonista como marca la historia del club. Hay que ganar campeonatos”.

Coudet aseguró que buscará un equipo “muy físico, agresivo y que mire siempre el arco de enfrente”, aunque evitó anticipar el sistema táctico: “Tenemos una semana de trabajo donde en el campo veremos y decidiremos”. También se mostró conforme con el plantel actual y no confirmó refuerzos en lo inmediato.

El DT agradeció públicamente a Gallardo por el diálogo previo a asumir y pidió unidad a los hinchas: “Necesitamos estar juntos. Sé lo que significa este club y la responsabilidad que implica estar acá”.

Su debut será el 12 de marzo ante Huracán por el Torneo Apertura. Firmó contrato hasta fines de 2027 y dirigirá esta tarde su primera práctica.