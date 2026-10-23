Charly García cumple 75 años: la leyenda del rock que hizo historia en Río Gallegos

Nacido el 23 de octubre de 1951, Charly García transformó para siempre el rock argentino. Desde Sui Generis hasta su carrera solista, marcó a generaciones con canciones que se convirtieron en clásicos y desafiaron los límites de la música.

Su historia también tiene un capítulo inolvidable en Santa Cruz. El 31 de octubre de 2004, llegó por primera y única vez a Río Gallegos para presentarse en el polideportivo del Atlético Boxing Club, como parte de su gira Patagonia Tour.

Aquella noche estuvo marcada por problemas técnicos, clásicos inolvidables y un recital que se extendió durante horas. El cierre llegó con “El karma de vivir al sur”, una canción que tuvo un significado especial para el público santacruceño. Después, Charly siguió tocando en el bar La Cabaña del Tío Tom.

A más de dos décadas de aquella visita, su paso por la capital santacruceña permanece en la memoria de quienes vivieron una noche histórica. La Opinión Austral te cuenta la historia detrás de la leyenda.