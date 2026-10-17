Charly García fue distinguido como “Leyenda de leyendas”

El máximo ícono del rock argentino recibió un reconocimiento histórico de APTRA durante la gala de los Martín Fierro de la Música 2026.

Con una trayectoria que marcó generaciones, Charly García fue homenajeado por su enorme aporte a la música nacional y su lugar indiscutido en la historia del rock argentino.

La Opinión Austral, con cobertura especial en los Martín Fierro de la Música 2026 de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse.