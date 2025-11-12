Charly García recibió el premio Konex de Brillante en una noche llena de homenajes

El ícono del rock argentino fue homenajeado en una emotiva ceremonia que reunió a grandes figuras de la música popular en el Ciudad Cultural Konex.

La Fundación Konex celebró la entrega de los Premios Konex 2025, donde se reconoció a cien personalidades destacadas de la música argentina en veinte disciplinas. Charly García fue el gran protagonista de la jornada al recibir el Konex de Brillante, el máximo galardón del evento, sumando su nombre a una lista histórica que incluye a Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

“Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a mi gran amiga Mercedes Sosa”, expresó Charly al recibir la ovación de pie del auditorio. El músico cerró la tarde con una sonrisa y un gesto que sintetizó más de cinco décadas de historia.

Además del gran homenaje, se entregaron premios Konex de Platino y Menciones Especiales a Pimpinela, Los Auténticos Decadentes, Trombonanza y al propio Charly García por su legado artístico.