Chefene: El artista independiente que transformó sonidos de la naturaleza en un disco

El músico independiente Chefene visitó el piso para presentar los detalles de su primer disco de siete temas y el espectáculo único que brindará el 5 de diciembre a las 22:00 horas en el Teatro Gran Cabral. Durante la entrevista, el artista explicó que el show consistirá en un live set performático y ambiental en el que reinterpretará las canciones de su material discográfico mediante el uso de loops, percusión de madera, instrumentos autóctonos y elementos electrónicos. Asimismo, reflexionó sobre su proceso creativo anclado en la meditación, la reinterpretación de paisajes naturales y la experimentación sonora con ritmos folclóricos y latinoamericanos. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de su cuenta de Instagram @chefene.mas o comunicándose directamente con la producción del evento.