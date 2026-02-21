Chocó el frente de un local comercial en el centro de Río Gallegos y la trasladaron al hospital

Un nuevo siniestro de tránsito volvió a generar preocupación en el centro de Río Gallegos. Durante la madrugada de este sábado, una mujer que conducía un Renault Logan perdió el control del vehículo sobre la Avenida Kirchner al 1300, impactó contra un poste y finalmente terminó su recorrido contra la estructura de un comercio de la zona.

El hecho ocurrió en una de las arterias más transitadas de la capital santacruceña, aunque durante horas de poca circulación. Según la información recabada en el lugar, la conductora circulaba por Kirchner cuando, por motivos que aún se investigan, despistó, golpeó un poste ubicado sobre la vereda y chocó contra la fachada de un local comercial.