“Chocogate” en el Concejo Deliberante: D’Amico le respondió a Martín Chávez

Durante la emisión de La Mañana de LU12, los conductores analizaron la polémica bautizada como el “Chocogate” en Río Gallegos, originada a raíz de las declaraciones del concejal Martín Chávez. El edil había cuestionado la falta de sesiones en el Concejo Deliberante por supuestas restricciones presupuestarias —como la falta de papel—, señalando al mismo tiempo una erogación de 1.200.000 pesos destinada a la compra de chocolates por parte de la presidencia del cuerpo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico, salió al cruce de las críticas. La concejal explicó que el dinero se utilizó para la realización de talleres comunitarios de elaboración de huevos de Pascua en el edificio legislativo y en distintos barrios de la ciudad. Asimismo, contrapuso dicha cifra con un gasto de 7.800.000 pesos efectuado por el municipio en la misma época y publicado en el Boletín Oficial, apuntando contra la labor de la oposición y defendiendo la transparencia de su gestión.