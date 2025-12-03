Este martes por la tarde, un Chevrolet Corsa gris chocó contra un Renault 12 en el ingreso a calle 22 del barrio San Benito, en Río Gallegos. Según La Opinión Austral, uno de los autos intentó girar hacia una calle lateral y fue impactado por el otro que circulaba por la arteria principal.
El accidente ocurrió a unos 50 metros de donde en septiembre una Toyota Hilux conducida por un joven de 16 años en estado de ebriedad impactó un poste del tendido eléctrico, provocando un apagón total en la ciudad durante 12 horas.
