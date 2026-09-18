Choque en Río Gallegos: un auto terminó en la vereda de la Laguna de los Patos

El siniestro ocurrió cerca de las 14:00 en la intersección de Batalla Puerto Argentino y Ramón y Cajal, donde colisionaron un Peugeot 408 y un Fiat Cronos. Tras el impacto, el Cronos realizó un trompo y terminó sobre la vereda perimetral de la Laguna de los Patos. La calzada se encontraba mojada por la lluvia y el choque provocó importantes daños materiales.

Ambos conductores fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Regional Río Gallegos, donde se constató que no presentaban lesiones de consideración. Personal de la Seccional Quinta intervino en el lugar y, luego de las actuaciones correspondientes, los vehículos fueron retirados por grúas y se normalizó la circulación en la zona.