choque fatal en circunvalación: un auto impactó contra un caballo suelto en Río Gallegos

Un vecino compartió en redes sociales un video impactante de un siniestro ocurrido en la zona de circunvalación, pasando el barrio Ayres Argentino.

En un sector con nula iluminación, un automóvil impactó contra un caballo suelto en la vía, provocando graves consecuencias.

El animal murió tras el impacto y el vehículo quedó con importantes daños en la parte delantera.

Según el relato del vecino, el conductor se salvó de milagro luego del fuerte choque.