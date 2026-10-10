Choque y violencia en Río Gallegos: lo chocaron y denunció que lo quisieron golpear

Una Volkswagen Saveiro y una Ford EcoSport chocaron este sábado en avenida Asturias, a pocos metros de la cancha de Boca y cerca del ingreso al barrio Los Arrabales, en Río Gallegos. Ambos vehículos sufrieron importantes daños.

En la EcoSport viajaban cinco personas. Un hombre de entre 60 y 70 años sufrió golpes y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su estado de salud.

Según el conductor de la Saveiro, ambos vehículos circulaban hacia Circunvalación cuando la EcoSport habría intentado girar a la izquierda para ingresar al barrio sin señalizar la maniobra. Las circunstancias del choque deberán establecerse.

Tras el impacto, el conductor de la Saveiro aseguró que algunos ocupantes de la otra camioneta intentaron agredirlo. Además, se mencionó que la Saveiro podría tener el seguro vencido, aunque ese dato no fue confirmado de manera independiente.

La Policía de Santa Cruz trabajó en el lugar. El tránsito no fue cortado y los vehículos que circulaban hacia el oeste fueron desviados por la calle colectora mientras intervenían los efectivos y los servicios de emergencia.