Chubut se quedó con todo en singles de los Juegos de Integración Patagónica 2026

En el Río Gallegos Tenis Club, Guadalupe Marina y Lorenzo March, representantes del Trelew Tenis Club, se consagraron campeones en singles femenino y masculino en los Juegos de Integración Patagónica 2026.

“Me voy con muy buenas sensaciones. Fue un partido parejo en algunos puntos, pero lo jugué bien y lo pude ganar”, expresó Marina tras su victoria por 6-2 y 6-3 ante la jugadora de La Pampa.

La tenista también destacó que vivió el torneo “tranquila con mis compañeros, alentándolos y disfrutando”, y recordó que ya había ganado los Juegos Patagónicos en 2023.

En la rama masculina, Lorenzo March se quedó con el título tras vencer al representante de Neuquén por 6-4 y 6-2 en la final.

“Es la primera vez que juego este torneo. Te tenés que acostumbrar a una cancha diferente, pero fue muy lindo”, contó el campeón.

March entrena cuatro días a la semana y adelantó que buscará competir en torneos nacionales y regionales durante este año.

“Vine acá y desde el primer día me sentí muy bien. Agarré confianza para seguir jugando”, concluyó.