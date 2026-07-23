Cierre de Carrefour en Río Gallegos: qué pasará con los trabajadores afectados según Claudio Silva

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El cierre de la sucursal céntrica de Carrefour en Río Gallegos genera incertidumbre entre los trabajadores. En diálogo con La Mañana de LU12, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, explicó cómo avanzan las negociaciones con la empresa para reubicar al personal afectado.

Silva confirmó que existe la posibilidad de trasladar algunos empleados al hipermercado ubicado sobre la Autovía, aunque todavía no está definido cuántos podrían conservar sus puestos.

Además, aclaró que durante las reuniones con la empresa se informó que son 30 los empleados alcanzados por el cierre de la sucursal, en medio de distintas versiones sobre la cantidad de puestos de trabajo afectados.

Agregó también que otro supermercado abrirá en Río Gallegos.