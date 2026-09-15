Claudio Vidal anunció $60 mil millones para viviendas y habló del conflicto con Newmont Cerro Negro

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció una inversión de $60 mil millones destinada a viviendas y cuestionó a gestiones anteriores. En este contexto, también se abordó la dificultad de acceso a la vivienda y el déficit habitacional que afecta especialmente a los jóvenes.

Además, Vidal se refirió a la situación de Newmont Cerro Negro y aseguró que la prioridad del Gobierno provincial es resguardar a los trabajadores, garantizar la seguridad, promover el empleo local y cuidar el medio ambiente.

Tras los controles realizados en el yacimiento, las autoridades provinciales y la empresa mantuvieron una reunión en la que se acordó avanzar sobre las observaciones detectadas y el cumplimiento de la Ley 9010.