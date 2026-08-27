Claudio Vidal anunció balizamiento en Loyola y entrega de zapatillas

En primer lugar, se inauguró una baliza de gran tamaño en la infraestructura portuaria de Punta Loyola. La obra se realizó conjuntamente entre CGC e ICRT, financiada con fondos de ICRT y con el planeamiento técnico de CGC. Según explicó el interventor de ICRT, Pablo Gordillo: “CGC hizo la parte técnica, nosotros lo que fuimos haciendo tenemos como una especie de comité de evaluación”. Esta baliza es clave dentro de un esquema coordinado de nueve balizas en la zona para permitir la operatividad y maniobra de barcos durante la noche.

Durante el evento en Punta Loyola, el gobernador Claudio Vidal abordó la situación del sector petrolero. Consultado sobre la recuperación de la producción en las áreas revertidas, señaló: “Han levantado la producción, por lo menos frenaron el declive, que eso es sumamente importante”. Además, anticipó avances en no convencionales al afirmar: “Estamos no estamos muy lejos de poder llegar a un gran acuerdo con dos operadoras importante para operar yacimientos no convencionales fuera de lo que ya está preparado para Palermo y con IPF”, confirmando que hay dos proyectos en discusión para la zona norte. Respecto a la medida de fuerza del gremio petrolero por despidos en Las Heras, Vidal detalló que solicitó a la Secretaría de Estado de Trabajo la conciliación obligatoria para retrotraer la medida y permitir que los trabajadores continúen en sus puestos, agregando: “Veo que hay muchas empresas que piensan que pueden hacer lo que quieran y lo que quieren y están completamente equivocados”.

Por otra parte, en el marco del programa Eduactiva realizado en Santa Cruz Puede S.A.U., se presentó la entrega de 40.000 pares de zapatillas Topper para alumnos de nivel inicial y primaria. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rajido, sostuvo al respecto: “Si un estudiante no lo tiene, el no tener calzado se presenta como una barrera que lo va a limitar en las actividades deportivas, en las actividades recreativas, en el juego y en todo lo que significa las propuestas de las escuelas”. Rajido también indicó que la cobertura total alcanzará a 96.000 estudiantes e incluirá kits escolares. A su vez, la iniciativa generó repercusiones e intervenciones en redes sociales por parte de diversos referentes políticos.

Sobre el financiamiento y la inversión de estas medidas, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, destacó la articulación con el sector privado y concluyó: “Esta gestión, porque acá no se acuerden, no se olviden que esto es articulado con el sector privado también, está compartido y son varios miles de millones de pesos que se en el marco de este programa se van a destinar durante este segundo semestre y también el año que viene”.