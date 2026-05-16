Claudio Vidal apuntó contra Fernando Basanta

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.

En ese marco, esgrimió: “Acá hay uno de los vocales que le ha hecho mucho daño a la provincia, le ha hecho mucho daño a la política y esa persona es justamente uno de los vocales que ingresó por la ventana a ocupar un cargo de prestigio, de responsabilidad y esa persona tiene nombre y apellido que es Fernando Basanta”.

Seguidamente, afirmó: “Y su esposa (Romina Gaitán), vocal del Tribunal de Cuentas de la Justicia. O sea, están de ambos lados del mostrador. Con 10 años de atraso en el Tribunal de Cuentas”.