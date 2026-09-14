Claudio Vidal cuestionó la gestión de Grasso en el IDUV: “La desidia tiene nombre y apellido”

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El gobernador de Santa Cruz, @claudiovidalser, presentó este lunes el plan de viviendas “Habitar Santa Cruz” que estará a cargo del IDUV. El anuncio oficial tuvo lugar en el barrio San Benito de Río Gallegos, con cobertura de La Opinión Austral.

🏛️ En este marco, apuntó contra la gestión de Pablo Grasso en el IDUV: “La responsabilidad de la desidia de gestiones anteriores tiene nombre y apellido”.

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