Claudio Vidal destacó el potencial productivo, pesquero y turístico de Santa Cruz

En diálogo con La Opinión Austral durante La Rural de Palermo, el gobernador Claudio Vidal afirmó que Santa Cruz Puede fue creada para “mejorar la calidad de vida de los santacruceños desde el Estado” y desarrollar proyectos productivos que, según explicó, serían difíciles de concretar desde la administración pública tradicional.

Vidal destacó avances en la producción agropecuaria al señalar que la provincia inauguró su primer silo bolsa, produce trigo, avena y cebada, triplicó la producción de alfalfa y comenzará a fortalecer la siembra de maíz en distintos puntos de Santa Cruz con una genética francesa que dio buenos resultados.

Además, aseguró que el objetivo es aprovechar al máximo la actividad pesquera y potenciar el turismo en toda la provincia. En ese sentido, mencionó el proyecto para recuperar las vías del tren en la zona norte y conectar Puerto Deseado con Las Heras como una herramienta para impulsar nuevos circuitos turísticos.

“Estamos convencidos de que este es el camino. Muchos prometieron estas obras y no las cumplieron. Nosotros vamos a demostrar que es posible fortalecer la producción, el turismo y generar nuevas oportunidades para Santa Cruz”, expresó.