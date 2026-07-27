Claudio Vidal destacó la participación de Santa Cruz en la Rural

La presencia de Santa Cruz en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional fue el escenario elegido por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para analizar el presente y futuro productivo de la provincia.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, realizada por las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer, los funcionarios repasaron los avances registrados en agricultura, pesca, minería, hidrocarburos y nuevas alternativas laborales, además de plantear los desafíos pendientes para transformar la matriz económica santacruceña.