Claudio Vidal encabezó la entrega de actas de posesión de terrenos a 50 familias de Río Gallegos

El gobernador Claudio Vidal encabezó la entrega de actas de posesión de terrenos a 50 familias en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) de Río Gallegos. Los lotes, ubicados en las manzanas 699 a 708 del Barrio 22 de Septiembre y 862 a 874 del Barrio Chimen Aike, representan el primer paso para que estas familias concreten el sueño de la vivienda propia. La iniciativa forma parte de una línea política destinada a fortalecer el desarrollo habitacional, generar producción y empleo, y ofrecer un futuro más estable para los santacruceños.

Acompañado por el presidente del IDUV, Marcelo De La Torre, e integrantes del Gabinete, Vidal destacó que esta medida no solo se implementará en Río Gallegos, sino también en otras localidades de la provincia, con la proyección de entregar casi 500 terrenos adicionales. La acción se realizará a través del IDUV y el Consejo Agrario Provincial, reafirmando la decisión política del Gobierno de entregar tierras a los vecinos que quieren seguir apostando a Santa Cruz, y contribuyendo a que más familias puedan construir su vivienda y proyectar su futuro en la provincia.