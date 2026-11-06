Claudio Vidal estará en la recepción del Papa León XIV

Después de la firma de los acuerdos para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal confirmó que participará de la recepción del Papa León XIV prevista para el domingo en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Claro que sí, voy a participar. He recibido las invitaciones. Voy a estar. Tengo que estar. Hay una cuestión institucional que siempre se debe respetar, pero además, ¿cómo no voy a estar para representar a mi provincia si se trata de alguien tan importante?”, señaló.