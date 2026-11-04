Claudio Vidal habló con La Opinión Austral tras la presentación de los kits escolares

El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dialogó con La Opinión Austral y otros medios de Río Gallegos luego de encabezar, junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, el acto de presentación de la entrega de kits escolares para el ciclo lectivo 2027.

Tras la actividad, Vidal destacó las distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial en materia educativa y remarcó: “EduActiva, la entrega de 93 mil pares de zapatillas durante el mes de febrero, los 93 mil kits escolares y las 5 mil becas estudiantiles son parte de todo lo que estamos haciendo por la educación de Santa Cruz, en un contexto complejo”.