Claudio Vidal inauguró red de gas en barrio Julieta Nueva Esperanza de Río Gallegos

En el barrio Julieta Nueva Esperanza de Río Gallegos, 35 familias ya cuentan con gas natural gracias a una red de 1.850 metros que en su próxima etapa beneficiará a 70 hogares más. Vecinos emocionados compartieron con el gobernador Claudio Vidal el valor de esta obra, que significa calor y mejores condiciones de vida en uno de los inviernos más duros.

📌 El proyecto, ejecutado por el Gobierno provincial a través de Distrigas SA, incluyó la evaluación técnica, la factibilidad y el diseño de la red para garantizar el suministro a un total de 105 usuarios.

🏗️ Santa Cruz se posiciona entre las cinco provincias que siguen apostando al desarrollo de infraestructura 📈. Bajo la conducción del gobernador Claudio Vidal, la provincia avanza con obras esenciales mientras en gran parte del país están paralizadas por la falta de recursos.

