En el barrio Julieta Nueva Esperanza de Río Gallegos, 35 familias ya cuentan con gas natural gracias a una red de 1.850 metros que en su próxima etapa beneficiará a 70 hogares más. Vecinos emocionados compartieron con el gobernador Claudio Vidal el valor de esta obra, que significa calor y mejores condiciones de vida en uno de los inviernos más duros.
📌 El proyecto, ejecutado por el Gobierno provincial a través de Distrigas SA, incluyó la evaluación técnica, la factibilidad y el diseño de la red para garantizar el suministro a un total de 105 usuarios.
🏗️ Santa Cruz se posiciona entre las cinco provincias que siguen apostando al desarrollo de infraestructura 📈. Bajo la conducción del gobernador Claudio Vidal, la provincia avanza con obras esenciales mientras en gran parte del país están paralizadas por la falta de recursos.
#gas #obras #claudiovidal #santacruz #riogallegos #laopinionaustral
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario