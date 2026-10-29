Claudio Vidal inauguró un nuevo equipo de perforación cerca de Las Heras

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El gobernador Claudio Vidal encabezó la inauguración del equipo Venver 52 en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera, operado por Quintana Energy. La campaña contempla cinco pozos y una inversión estimada de 10 millones de dólares, con trabajos orientados a fortalecer la producción convencional y explorar nuevas formaciones.

La Opinión Astral estuvo presente con una cobertura especial de las periodistas Solange Alarcón y Tamara Moreno.

🤝 Durante el acto, Vidal destacó los acuerdos de inversión firmados en 2024 y confirmó que la operadora se comprometió a incorporar otra torre de perforación entre enero y febrero. Además, planteó la necesidad de reforzar los controles, impulsar la participación de empresas locales y generar más empleo santacruceño. 🛢️

VIDEO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

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