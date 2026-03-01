Claudio Vidal: “La Caja de Previsión Social no se transfiere a la Nación”

En el marco de su mensaje, el gobernador Claudio Vidal aseguró que la Caja de Previsión Social continuará bajo la órbita provincial y destacó que hoy cuenta con mayor control del gasto, mejor organización administrativa y una atención al afiliado que comienza a normalizarse. “No nos conformamos”, afirmó, y adelantó que en 2026 se avanzará en la modernización total de los procesos y la optimización del esquema prestacional.

En relación a los vuelos sanitarios, anunció que para 2026 se planifica una previsión de al menos 150 traslados destinados a la obra social provincial y al sistema hospitalario.

Además, confirmó una inversión cercana a los 800 millones de pesos para el mantenimiento del avión Pilatus, lo que permitirá sostener el servicio con un costo hasta cuatro veces menor que el alquiler de aeronaves privadas. También se avanzará en la venta de dos aviones sin uso operativo para financiar la flota, reducir costos y adquirir una nueva aeronave sanitaria.