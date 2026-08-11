Claudio Vidal ratificó que “el Fondo UNIRSE no se toca”

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Tras la apertura de ofertas para la reconstrucción del muelle de Puerto Deseado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habló con La Opinión Austral y defendió el destino del Fondo UNIRSE para obras de infraestructura.

Vidal sostuvo que los recursos deben utilizarse para generar empleo, mejorar la producción y desarrollar la infraestructura provincial. También se refirió a la situación de los municipios, los aportes a las cajas de previsión y obra social, y cuestionó al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Durante la entrevista, el gobernador también destacó la importancia estratégica de recuperar la capacidad operativa del puerto de Puerto Deseado, especialmente ante el crecimiento de la actividad pesquera.

Además, habló sobre la reforma electoral que impulsa la provincia y aseguró que Santa Cruz necesita una nueva ley electoral.

Suscribite a La Opinión Austral para seguir toda la actualidad política y económica de Santa Cruz.