El gobernador @claudiovidalser participó de la apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup en el Parque Nacional Los Glaciares y destacó el impacto de la competencia para proyectar futuras ediciones en otras localidades de la provincia.
Vidal señaló que este tipo de eventos permiten fortalecer el turismo y la economía regional, además de mostrar el potencial de Santa Cruz a nivel internacional.
“Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar. Si seguimos trabajando de esta manera entre todos, con fuerza y voluntad, de seguro vamos a poder hacer este tipo de actividades en el resto de la provincia”, aseveró.
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