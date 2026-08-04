Claudio Vidal: “Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar”

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El gobernador @claudiovidalser participó de la apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup en el Parque Nacional Los Glaciares y destacó el impacto de la competencia para proyectar futuras ediciones en otras localidades de la provincia.

Vidal señaló que este tipo de eventos permiten fortalecer el turismo y la economía regional, además de mostrar el potencial de Santa Cruz a nivel internacional.

“Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar. Si seguimos trabajando de esta manera entre todos, con fuerza y voluntad, de seguro vamos a poder hacer este tipo de actividades en el resto de la provincia”, aseveró.

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