Claudio Vidal se reunió con Jorge Brito en Santa cruz: habló sobre inversiones y la ley electoral

En la estancia Coy Aike, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó de un encuentro con empresarios y productores en el marco de la visita del presidente del Banco Macro, Jorge Brito. Durante la actividad, dialogó sobre la situación económica, las perspectivas productivas y las necesidades de financiamiento de la provincia.

En ese contexto, Vidal habló con la prensa y cuestionó la posible implementación de las PASO en Santa Cruz y aseguró que su organización demandaría más de $5.850 millones. “Los partidos políticos, los frentes electorales, tienen que arreglar su interna de otra forma, no metiéndole la mano al bolsillo a los vecinos”, afirmó. También defendió la búsqueda de consensos para modificar el sistema electoral y se refirió a las inversiones en minería, petróleo y ganadería.

#caludiovidal #jorgebrito #santacruz #laopiniónaustral