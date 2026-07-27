Claudio Vidal: “Si al campo le va bien, a la Argentina le va a ir bien”

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El gobernador Claudio Vidal analizó el discurso del presidente Javier Milei sobre las políticas agropecuarias nacionales y la quita de retenciones.

Destacó que el sector representa un tercio del empleo nacional, en entrevista con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose de La Opinión Austral en La Rural.

Asimismo, vinculó estas proyecciones con el trabajo que se realiza en Santa Cruz, donde avanzan pruebas exitosas de siembra de trigo, avena, arveja, alfalfa y maíz.

El mandatario remarcó que el desarrollo del país y de las provincias requiere indispensablemente apostar a la producción.