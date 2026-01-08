Claudio Vidal supervisa el operativo contra el incendio en El Chaltén

Desde temprano, el gobernador se encuentra en territorio junto a brigadistas y equipos de emergencia, coordinando acciones para combatir el incendio forestal que afecta la zona.

🚁 Con apoyo aéreo y cuadrillas en tierra, se trabaja intensamente en el área del río Túnel para frenar el avance del fuego y proteger sectores sensibles.

“El objetivo principal es evitar que el fuego avance hacia zonas sensibles y llevar tranquilidad a la comunidad”, expresó el gobernador Claudio Vidal, quien remarcó el compromiso del personal que trabaja en el terreno.

#incendio #elchalten #santacruz #claudiovidal #laopinionaustral