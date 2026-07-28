Claudio Vidal: “Todo lo que nos permita obtener algún inversor, estoy de acuerdo”

En diálogo con La Opinión Austral durante La Rural, el gobernador Claudio Vidal sostuvo que el futuro del sector hidrocarburífero en Santa Cruz pasa por el desarrollo del no convencional en Palermo Aike y afirmó que ese objetivo requiere fuertes inversiones.

Vidal explicó que la principal diferencia con Vaca Muerta es el costo de perforación. Mientras un pozo allí demanda una inversión de 16 millones de dólares, en Santa Cruz asciende a 85 millones, lo que lleva a los inversores a optar por proyectos con un recupero más rápido.

Consultado sobre el proyecto conocido como “Super RIGI”, el mandatario provincial manifestó su respaldo. “Todo lo que a nosotros nos permita obtener algún inversor y que quiera invertir en esta provincia, estoy de acuerdo”, aseguró.

Además, consideró que Argentina debe ofrecer mayores garantías jurídicas y generar confianza para atraer inversiones extranjeras. “Nos miran como un país de los extremos. Necesitamos construir consensos que nos permitan apostar al desarrollo, al trabajo y a la producción”, expresó.