Claudio Villamide: “En esa noche recibí parte directo del capitán Fernández”

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan avanza en la ciudad de Río Gallegos y, tras las primeras jornadas de audiencias, uno de los principales imputados decidió hablar públicamente por primera vez.

Claudio Villamide, exjefe del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, dijo a La Opinión Austral: “El señor capitán Fernández y los otros comandantes de las otras dos unidades bajo mi mando me reportaban directamente a mí”.