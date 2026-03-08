Claudio Villamide: “Este es un caso sumamente doloroso”

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan avanza en la ciudad de Río Gallegos y, tras las primeras jornadas de audiencias, uno de los principales imputados decidió hablar públicamente por primera vez.

Claudio Villamide, exjefe del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, brindó una extensa entrevista junto a su abogado defensor Juan Pablo Vigliero en la que analizaron el desarrollo inicial del proceso judicial, defendieron su actuación y adelantaron qué esperan del debate oral que continuará el 23 de marzo.