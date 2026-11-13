Cómo avanza la causa por narcotráfico y lavado en Río Gallegos: llegaron los primeros detenidos

El programa La Mañana de LU12 informó sobre el desarrollo de las indagatorias y el traslado de los detenidos en el marco del megaoperativo por narcotráfico y lavado de dinero llevado adelante en Río Gallegos por la policía de la provincia, la División de Investigaciones y la Prefectura Naval, con la coordinación del Juzgado y la Fiscalía Federal. Desde los exteriores del Tribunal Oral Federal, el móvil de Matías Fenelli detalló el arribo progresivo de las primeras personas imputadas: “Pudimos ver ingresar a cinco personas esposadas, entre ellas una persona femenina, también, que van a declarar en esta audiencia”. Asimismo, se indicó que la investigación cuenta con un total de doce detenidos —tres en Buenos Aires y nueve en la capital santacruceña— y que las medidas continúan, por lo que no se descartan nuevos implicados. En cuanto a las indagatorias, se informó que la situación de Lázaro Báez se resolverá mediante videoconferencia a través de Zoom, mientras que su pareja fue trasladada tras ser detenida en Aeroparque para prestar declaración durante el mediodía. Por otro lado, el móvil periodístico abordó la causa por la muerte del ciudadano boliviano Gilmar Claros en la Comisaría Séptima, señalando la presencia del cónsul de Bolivia en la ciudad para acompañar a la familia y las gestiones del representante legal, Dr. Matías Solano, en una investigación que apunta a esclarecer las circunstancias del deceso y las responsabilidades de los efectivos policiales involucrados.