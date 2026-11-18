Cómo busca el peronismo competir en las elecciones pese a la proscripción de Cristina Kirchner

En una entrevista en el programa La Mañana de LU12 en Río Gallegos, el exsenador y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, el diputado nacional Carlos Castagneto y el referente local Pablo Noguera analizaron la situación política, judicial y económica de la Argentina en el marco del Día de la Militancia. Durante la charla, Parrilli sostuvo que en el país “hoy no tenemos democracia” debido a lo que calificó como proscripción y violencia política contra Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente detalló que la defensa de la exmandataria, integrada por los abogados Rafael Valim y Manuel Ollé, recurrió ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para solicitar una medida cautelar que revise su condena, señalando que las resoluciones de dicho organismo tienen carácter vinculante para la Argentina. Respecto a la causa Vialidad, Parrilli cuestionó el proceso judicial y aseguró que un informe posterior demostró que el decreto cuestionado otorgó apenas el 0,85% de los fondos a las empresas de Lázaro Báez, citando además dictámenes previos de figuras como Mariano Cúneo Libarona y Rodolfo Barra que, según indicó, descartaban la existencia de delitos. De cara a las elecciones, afirmó que la estrategia del espacio pasa exclusivamente por la candidatura de Kirchner y consideró que existe temor en el oficialismo porque “si Cristina es candidata les gana en las elecciones”. Por su parte, el diputado nacional Carlos Castagneto criticó las políticas económicas del gobierno nacional, advirtiendo sobre el impacto de la Ley Bases, la reforma laboral y las recientes modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), a las que acusó de incentivar la fuga de divisas y perjudicar a la industria local. Castagneto planteó la necesidad de impulsar una reforma judicial y ampliar la Corte Suprema, al tiempo que advirtió sobre la situación financiera de las familias argentinas, señalando que “ya estamos en un corralito, porque hay 20 millones de argentinos que tienen deuda con los bancos”. En el plano partidario, abogó por sostener las elecciones primarias (PASO) para evitar “amontonamientos” y construir un proyecto común. Finalmente, los dirigentes convocaron a los vecinos a participar de una charla abierta en el Ateneo Néstor Kirchner de Río Gallegos y coincidieron en la necesidad de reorganizar el peronismo en Santa Cruz para recuperar la provincia, destacando los indicadores económicos y sociales alcanzados hasta el año 2015.