Cómo el proyecto ABRIGAS frenaría aumentos de gas en la Patagonia

Senadores patagónicos impulsaron la presentación del proyecto denominado ABRIGAS con el objetivo de restablecer de manera completa el régimen de zona fría en la República Argentina, incluyendo la cobertura sobre el ítem transporte de las boletas de gas que había quedado excluido tras modificaciones previas. La iniciativa, que cuenta con el impulso y la presencia de la senadora Alicia Kirchner, busca revertir los recientes incrementos aplicados al servicio, los cuales alcanzaron porcentajes de entre el 17 % y el 22 % debido a la liberación de las tarifas de transporte en la región. Durante el debate legislativo se cuestionó el esquema tarifario vigente implementado por el Gobierno Nacional, advirtiendo sobre la dolarización de los precios del combustible y la energía pese al récord de producción en yacimientos como Vaca Muerta, lo que deriva en que los consumidores de las provincias productoras abonen montos similares a los de países sin recursos hidrocarburíferos propios.