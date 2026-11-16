Cómo el reclamo por Marcela Chocobar marcó la Marcha del Orgullo en Río Gallegos

En La Mañana de LU12 se repasó lo sucedido durante la Marcha del Orgullo realizada el sábado a partir de las 16 en Río Gallegos, en sintonía con las movilizaciones desarrolladas durante la semana en distintos puntos del país. La convocatoria contó con una importante participación de vecinos, colectivos, sectores universitarios y partidos políticos, además del acompañamiento de la reconocida abuela que suele seguir las manifestaciones desde su ventana en la capital santacruceña.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el reclamo de la familia de Marcela Chocobar, con la intervención de una de sus hermanas, para que la Justicia rechace el pedido de salidas transitorias laborales solicitado por Solini, uno de los dos condenados por el transfemicidio de la joven ocurrido años atrás. Durante el programa destacaron que la negativa a ese beneficio fue el principal planteo de los allegados a la víctima y uno de los puntos en los que más se hizo hincapié a lo largo de la movilización en Santa Cruz.